Butuh Investasi, Jokowi akan Dahulukan Investor Dalam Negeri untuk Masuk ke IKN

"Tidak bisa dan tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri. US$33 billion (dana untuk pembangunan IKN)," ujar Jokowi dalam CEO Forum di IKN, Provinsi Kalimantan Timur, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/11).

Pemerintah, sambungnya merancang skema pendanaan untuk pembangunan IKN dengan porsi 20% dari anggaran negara. Sedangkan 80% pendanaan dari swasta. Jokowi mengklaim investor mulai masuk. Oleh karena itu, ia pergi ke IKN untuk menghadiri ground breaking atau peletakan batu pertama sejumlah fasilitas di IKN. Presiden juga menyampaikan akan mendahulukan investor dalam negeri."Saat ini msh kita rem (investor luar negeri) yang diprioritaskan dari dalam negeri dulu.

Jokowi menyebut sekitar 130 investor dari Singapura telah mengunjungi IKN dan yang berminat telah membuat letter of interest untuk memulai kerja sama."Tapi kita berikan terlebih dahulu kepada investor-investor dalam negeri," ucap Jokowi.

Presiden menjanjikan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 17 Agustus pada 2024 digelar di IKN. Lapangan rumput untuk upacara, sambungnya, sudah ditanami. Ia mengajak para investor dalam negeri untuk segera berinvestasi di IKN.

"Mumpung harga tanahnya masih murah karena kalau beli di SCBD mungkin harga tanah per meter sudah Rp200 juta. Di Menteng (Jakarta) Rp150 juta, di Balikpapan (Kalimantan) sudah Rp10-15 juta. Di sini masih di bawah Rp1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik," ucap presiden.

