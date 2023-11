Bursa Taruhan Jagokan Lionel Messi Angkat Trofi Ballon d'Or

Di Theatre du Chatelet di kota Paris, Prancis, malam penganugerahan Ballon d'Or digelar. Acara itu berlangsung, Selasa (31/10/2023) dini hari WIB.Dengan modal itu, Messi pun menjadi unggulan menjadi pemenang Ballon d'Or. Situs Paddy Power memberi koefisien kemenangan Messi di angka 1/9 untuk menjadi peraih Ballon d'Or hingga, Senin (30/10) pukul 17.40 WIB.

Saingan berat Messi ada Erling Haaland. Pemain Norwegia itu tampil sip dengan mengantarkan Manchester City meraih treble. Selain itu, Haaland juga sukses membukukan lebih dari 50 gol. Kemenangan Haaland ada di koefisien 9/1.sudah menjadi pengoleksi Ballon d'Or terbanyak. Pemain 36 tahun itu sudah membukukan sebanyak tujuh trofi Ballon d'Or. Messi sempat menjadi duopoli Ballon d'Or dengan Cristano Ronaldo. CR7 mengoleksi sebanyak lima Ballon d'Or.

