Bulu Tangkis Korea Tercoreng, Mantan Partner Lee Yong-dae Sekaligus Ganda Putra No 1 Dunia Terseret Skandal Rudapaksa

Kabar tak mengenakkan datang dari dunia bulu tangkis Korea Selatan yang sejatinya sedang mengalami tren positif secara prestasi belakangan ini. Salah satu mantan pemain ganda putra Negeri Ginseng, Yoo Yeon-seong, baru-baru ini telah dilaporkan ke kantor polisi distrik Yeonsu, Incheon, Korea Selatan atas kasus tuduhan pemerkosaan.

Melansir dari Yonhap News Agency, Yoo Yeon-seong yang kini berusia 37 tahun, dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual dan rudapaksa terhadap seorang wanita Korea bernama 'A' yang terjadi di Amerika Serikat pada bulan Juli 2023 lalu.

Bahkan kabarnya itu merupakan laporan kedua kalinya dari korban bernama 'A' yang penyelidikannya telah dilakukan sejak 23 Oktober 2023. Kepolisian Yeonsu telah mengeluarkan dakwaan atas tuduhan pemerkosaan tersebut pada 1 November 2023 kemarin.Pada saat itu, Yoo juga sempat ditangkap oleh ototritas kepolisian Amerika Serikat dan diinvestigasi.

Baca Juga: Hylo Open 2023 - Sensasi Pebulu Tangkis Berdarah Indonesia Dipasangkan dengan Pemain 19 Tahun Namun, mantan pemain yang pernah mengantarkan Korea Selatan meraih emas beregu putra Asian Games 2014 itu kemudian dibebaskan dengan jaminan dan dapat kembali ke negaranya dengan lancar.

