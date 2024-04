Bulan April dan Keistimewaannya dalam Islam

Selain memasuki sepuluh hari terakhir Ramadhan 1445 H, saat ini juga sudah menginjak bulan April 2024. April adalah bulan keempat dalam penanggalan kalender Masehi. Urutannya setelah Maret. Menurut ulama kharismatik Nahdlatul Ulama (NU) KH Maimoen Zubair atau Mbah Moen, April bukanlah sekadar salah satu bulan Masehi. Lebih dari itu, April punya rahasia dan keistimewaan yang jarang diketahui kebanyakan muslim.

Mbah Moen mengatakan, salah satu keistimewaan bulan April adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada 22 April 571 M. Ada juga yang menyebut tanggal 20 April 571 M bertepatan tahun Gajah. “Bulan April itu bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadinya, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada bulan April,” kata Mbah Moen dikutip dari Instagram @ppalanwar2sarang, Rabu (3/4/2024)

