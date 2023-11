Bukit Asam (PTBA) Cetak Laba Rp 3,8 Triliun Hingga Q3 2023

- Anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Bukit Asam Tbk. (Persero) (PTBA), mencatat hingga kuartal III tahun 2023 memperoleh laba bersih sebesar Rp 3,8 triliun. Angka tersebut turun 62% secara tahunan yang sebesar Rp 10 triliun.

Penurunan laba berih tersebut disebabkan oleh pendapatan yang turun 10,84% menjadi sebesar Rp 27,7 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 31,07 triliun.Padahal, kinerja operasional perseroan sepanjang Januari hingga September 2023 dari sisi produksi batu bara PTBA mencapai 31,9 juta ton, tumbuh 15,2% dibanding periode yang sama tahun 2022 yakni sebesar 27,7 juta ton.

Sementara realisasi Domestic Market Obligation (DMO) tercatat sebesar 51%. Berbagai hal yang menjadi tantangan bagi Perseroan di tahun ini, di antaranya adalah koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar. headtopics.com

Rata-rata harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 33% dari US$ 128,5 per ton pada Januari-September 2022 menjadi US$ 86,3 per ton pada Januari-September 2023. Di sisi lain, Harga Pokok Penjualan mengalami kenaikan, di antaranya pada komponen biaya royalti, angkutan kereta api, dan jasa penambangan.Karena itu, PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja baik.

"Perseroan juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap lini perusahaan, sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal," kata Corporate Secretary Niko Chandra dalam keterangan resminya, Senin (30/10). headtopics.com

Selain itu, Perseroan berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: cnbcindonesia »

PT Bukit Asam Cetak Laba Bersih Rp3,8 Triliun di Triwulan III 2023Total aset perusahaan per 30 September 2023 sebesar Rp36,0 triliun. Baca lebih lajut ⮕

Gagal di French Open 2023, Apri/Fadia Alihkan Fokus ke Hylo Open 2023Berita Gagal di French Open 2023, Apri/Fadia Alihkan Fokus ke Hylo Open 2023 terbaru hari ini 2023-10-28 23:46:02 dari sumber yang terpercaya Baca lebih lajut ⮕

BRI Research Institute Beberkan Indeks Bisnis UMKM Q3-2023 & Ekspektasi Q4-2023JPNN.com : BRI Research Institute mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Q3-2023 dan Ekspektasi Q4-2023. Baca lebih lajut ⮕

Hari Sumpah Pemuda, Komunitas JPG Mountain Bike Gelar JPG Bukit Batu Trail Race Championship 2023!Diikuti 202 peserta dari berbagai daerah, ajang ini dihelat di Sirkuit Bukit Batu JPG MTB Trail Park, BSD City, Tangerang mulai Sabtu (28/10) pagi. Baca lebih lajut ⮕

PTBA Cetak Laba Rp 3,8 T di Kuartal III, Ini PendorongnyaPT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mencatatkan laba bersih Rp 3,8 triliun pada kuartal III-2023. Baca lebih lajut ⮕

Masih Ada Waktu, BUMN PT Bukit Asam Buka Lowongan Kerja untuk Fresh GraduateBUMN PT Bukit Asam Tbk yang bergerak di bidang industri tambang membuka rekrutmen pada 23-31 Oktober 2023. Baca lebih lajut ⮕