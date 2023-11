Bukan Eropa! Ladang Cuan RI Ternyata dari Negara-Negara Ini

"Sekarang ada perkembangan baru, ekonomi dunia, pasar non tradisional berkembang pesat Asia Selatan India, yang dulu wah India ini, Pakistan wah Pakistan ini, Bangladesh wah Bangladesh, ternyata ini sudah hampir separuh surplus perdagangan, ini dari tiga ini," kata Zulhas di kantor Kemenhan, Kamis (2/11/23).Salah satu perhatian Zulhas mengarah kepada wilayah Afrika.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau Pusat Grosir Cililtan (PGC), Selasa (3/10/2023). Setelah tiba di kawasan PGC pada pukul 11.00 WIB, Menteri yang akrab disapa Zulhas itu langsung menyapa dan mendatangi sejumlah toko para pedagang di PGC. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Afrika ini wah ini dulu negara yang makannya susah, terbayar, Afrika berikan surplus ekonomi yang besar ke kita. Juga timur Tengah, juga termasuk Amerika Latin," ujar Zulhas.Berdasarkan data Kemendag, surplus perdagangan Indonesia bulan September 2023 terjadi dengan beberapa negara di antaranya India sebesar US$ 1,14 miliar, Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 1,01 miliar, dan Filipina sebesar US$ 0,74 miliar.

Sedangkan ke Afrika Selatan, total perdagangan antara RI dan Afrika Selatan meningkat 60,6% dari US$ 1,3 miliar (sekitar Rp 19,5 triliun) pada 2020 menjadi US$ 3,25 miliar (sekitar Rp 48,8 triliun) pada 2022, yang didukung dengan peningkatan nilai ekspor sebesar 38,07%.

