Bukan Cuma Beras, RI Butuh Disuntik Impor 4 Bahan Pangan Ini

Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Budi Waryanto dalam diskusi virtual bersama wartawan pada hari Selasa lalu (31/10/2023) menyampaikan, prognosa semua komoditas pangan sampai akhir tahun 2023, aman.Mengutip paparan yang disampaikan dalam diskusi tersebut, Bapanas memproyeksikan, seperti beras, komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi-kerbau, dan gula konsumsi, juga membutuhkan pasokan impor. Dengan demikian RI memiliki stok yang mencukupi.

Stok awal tahun ada sebanyak 162 ribu ton dan produksi dalam negeri diprediksi mencapai 348.821 ton, sementara ekspor diperkirakan sekitar 2 ribu ton dan kebutuhan setahun 2,59 juta ton. Sehingga pada akhir Desember 2023 nanti diprediksi akan ada stok akhir sebanyak 254.259 ton.

Impor sapi-kerbau dalam bentuk daging tahun ini diproyeksikan mencapai 200 ribu ton. Stok awal tahun ada sebanyak 56.444 ton, sementara kebutuhan setahun adalah 680.019 ton atau 56.668 ton per bulan. Sehingga diestimasi ada stok akhir bulan Desember 2023 nanti sebanyak 87.084 ton.Sementara bawang putih, tercatat ada stok awal tahun sebanyak 136.440 ton. Tahun ini diprediksi ada ketersediaan sebanyak 799.364 ton, sementara kebutuhan setahun adalah 659.641 ton atau 54.970 ton per bulan.

Lalu untuk gula konsumsi, tahun ini diprediksi akan ada sisa stok pada akhir Desember 2023 sebanyak 1,31 juta ton. Berasal dari ketersediaan tahun ini diproyeksikan mencapai 4,52 juta ton, sementara kebutuhan setahun adalah 3,21 juta ton atau 267.778 ton per bulan.

