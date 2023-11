Buka Pelatihan di IKN, Menaker: Penyiapan Kompetensi SDM Disesuaikan dengan Kebutuhan

Ia pun mengatakan bahwa dalam menyiapkan SDM yang kompeten harus menyesuaikan dengan kebutuhan di IKN."Contohnya IKN menjadi smart city. Nah, menjadi smart city tentu membutuhkan daya dukung SDM. makaPada kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam meningkatkan kompetensi. Menurutnya, semangat masyarakat jauh lebih penting daripada infrastruktur dan sarana prasarana yang dibangun pemerintah.

"Kita bisa bayangkan menyiapkan sarana prasarana dan infrastruktur, tapi tidak ada motivasi dan antusiasme masyarakat dalam meningkatkan kompetensi. Jadi membangun IKN bukan hanya soal infrastruktur dan sarana prasarana, tapi lebih kepada kesiapan SDM-nya," ucapnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JAWAPOS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VIVACOID: Menaker Buka Pelatihan DUDI Batik Cap dan Pelatihan Peningkatan Produktivitas di IKNMenaker resmi membuka Pelatihan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Batik Cap dan Pelatihan Peningkatan Produktivitas di Wilayah Penugasan Khusus Ibu Kota Negara (IKN).

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Menaker Buka Pelatihan DUDI Batik Cap dan Peningkatan Produktivitas di IKNBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Tingkatkan SDM Kompeten di IKN, Kemnaker Buka Pelatihan DUDI Batik Cap dan Pelatihan Peningkatan ProduktivitasSemangat masyarakat jauh lebih penting daripada infrsastruktur dan sarana prasarana yang dibangun pemerintah.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

DETIKCOM: Bos Blok M Plaza Buka-bukaan Alasan Bangun Mal di IKNDirektur Utama PT Pakuwon Nusantara Abadi, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra menyebutkan alasan membangun mal hingga hotel di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Nusantara Capital Airport Will Be Used in June 2024Two supporting connectivity for the Indonesian Capital City or IKN, namely the IKN Airport and the IKN Toll Road, are targeted for completion in June 2024.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Bandara Ibu Kota Nusantara Mulai Digunakan pada Juni 2024Dua pendukung konektivitas Ibu Kota Nusantara atau IKN, yakni Bandara IKN dan Jalan Tol IKN, ditarget rampung pada Juni 2024.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕