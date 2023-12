BTN Syariah Predicted to Become Second Largest Islamic Bank in Indonesia

BTN Syariah is predicted to become the second largest Islamic commercial bank in the country after completing the spin-off from BTN's Islamic business unit. According to OJK data as of September 2023, Islamic banking recorded total assets of IDR 831.95 trillion, growing 10.94% annually. This achievement is supported by the strong growth of Islamic bank financing, reaching IDR 564.37 trillion, a 14.66% increase from last year.

Meanwhile, third-party funds collected by the Islamic banking industry also performed well, amounting to IDR 637.63 trillion with a 9.26% annual growth. OJK's Executive Director of Banking Supervision, Dian Ediana Rae, stated that this reflects strong confidence in Islamic financial services





