BTN Mobile sediakan fitur pengajuan KPR hingga tiket kereta cepat

"Inovasi tersebut merupakan upaya perseroan mempermudah nasabahnya melakukan berbagai transaksi hanya melalui satu platform," kata Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis. Direktur IT & Digital Bank BTN Andi Nirwoto menambahkan pengajuan KPR Bank BTN secara daring mencatatkan peningkatan hingga 50 persen secara tahunan.

Fitur paket asuransi kecelakaan merupakan kerja sama Bank BTN dengan IFG Life, perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan. Terdapat tiga opsi paket yang bisa diakses nasabah Bank BTN yakni LifeSaver Lite, LifeSaver, dan LifeSaver+.

Sementara, untuk fitur pembelian kereta cepat, nasabah dapat mengakses layanan pada halaman beranda BTN Mobile.di fitur Kereta Cepat Whoosh pada halaman beranda.

