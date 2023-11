BTN Mobile Punya 3 Fitur Baru, Bisa Bayar Asuransi Hingga Kereta Cepat juga Loh

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan berbagai inovasi tersebut merupakan upaya perseroan mempermudah nasabahnya melakukan berbagai transaksi hanya melalui satu platform. “Kami meracik aplikasi mobile banking yakni BTN Mobile yang menyediakan akses transaksi perbankan yang luas, mudah, dan cepat bagi para nasabah. Karena kami ingin terus mempermudah hidup digital para nasabah BTN,” ujar Nixon, Kamis (2/11).

Baca Juga:Adapun, fitur Mortgage pada BTN Mobile mempermudah nasabah melakukan pencarian hunian idaman, pengajuan pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hingga cek status pinjaman KPR. “Hingga kini, pengajuan KPR BTN secara online mencatatkan peningkatan hingga 50% secara tahunan. Kami optimistis angka pencapaian tersebut akan terus meningkat sejalan dengan berbagai kemudahan yang kami tawarkan,” ujar Direktur IT & Digital BTN Andi Nirwoto.

Andi melanjutkan nasabah juga bisa menikmati kemudahan pembelian asuransi kecelakaan melalui fitur lifestyle di BTN Mobile. Baca Juga:Asuransi tersebut dapat diakses oleh semua kalangan termasuk kelompok milenial maupun gen Z.

Fitur paket asuransi kecelakaan tersebut merupakan kerja sama BTN dengan IFG Life, perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan.

