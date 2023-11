BRIN temukan bakteri priestia flexa yang miliki nilai ekonomi tinggi

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan bakteri priestia flexa dari wilayah laut dalam perairan palung Jawa yang"Bakteri dari laut dalam ini berhasil diisolasi dari sampel air laut dengan kedalaman 1.000 meter," kata pIa menjelaskan bahwa dengan metode data Whole Genome Sequence (WGS) bakteri yang pertama kalimemiliki kandungan alami yang biasanya untuk industri kosmetik dan farmasi.

Ia menjelaskan lycopene memiliki fungsi sebagai antioksidan yang menangkal oksidasi sel atau jaringan oleh Reactive Oxidative Species (ROS), sehingga membantu pencegahan penyakit jantung dan memiliki efek anti kanker.

Umumnya, katanya, kandungan lycopene didapatkan dari tanaman yang memberikan warna atau pigmen merah dan jingga pada sayur serta buah. Senyawa ini tergolong karotenoid dan bersifat antioksidan. Pigmen ini bisa ditemukan pada tomat, semangka, dan jambu biji.BRIN sebut riset laut dalam jadi fokus penelitian strategisberasal dari tomat membutuhkan proses panen selama 75 hari, kemudian membutuhkan lahan, dan saat pengolahan membutuhkan tempat luas untuk menyimpan serta mengolah menjadi lycopene. headtopics.com

Dengan lycopene dari laut dalam, katanya, hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk menumbuhkan bakteriTempat penyimpanan dan produksi mikroba menjadi lycopene, ujarnya, juga tidak membutuhkan tempat yang besar selayaknya lycopene berasal dari tomat.

"Menariknya, produk lycopene yang berasal dari mikroba memiliki kandungan lebih tinggi daripada produk asli standarnya," ujarnya. Jika dilihat dari tren pasar global lycopene bernilai Rp107,2 juta dolar Amerika Serikat (AS) pada 2020 dan diproyeksikan meningkat menjadi 187,3 juta dolar AS pada 2030 dengan pertumbuhan per tahun diproyeksikan 5,2 persen.priestia flexa headtopics.com

di laut dalam Indonesia menjadi langkah efisiensi dan memiliki potensi ekonomi di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan lycopene di dalam negeri hingga saat ini masih impor.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: antaranews »

BRIN Soroti Jumlah Pekerja Asal China yang Tidak Sebanding dengan InvestasiBadan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti jumlah tenaga kerja asal China yang tidak sebanding dengan jumlah investasi. Baca lebih lajut ⮕

Siti Zuhro harap elite politik bijak bertutur agar Pemilu 2024 damaiPeneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan para elite politik harus bijak dalam bertutur kata dan bertindak agar ... Baca lebih lajut ⮕

Penerapan Pajak Karbon Maju-Mundur, ini Saran BRIN untuk Pemerintah"Sudah setahun lalu pajak karbon akan ditetapkan, akan tetapi sampai saat ini memang masih tarik-ulur," kata Nawawi. Baca lebih lajut ⮕

Ahli BRIN Ungkap Ancaman Gorila El Nino Bergerak Menuju RIGorila El Nino bergerak menuju ke Indonesia. Simak penjelasan ahli BRIN! Baca lebih lajut ⮕

Ada Gerhana Bulan Sebagian 29 Oktober 2023 Dini Hari, Apa Dampaknya?Peneliti BRIN menjelaskan dampak gerhana Bulan sebagian yang akan terjadi pada 29 Oktober 2023 dini hari. Baca lebih lajut ⮕

Erick Thohir: ACE-YS jadi pendorong inovasi di industri kreatifMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad-interim Erick Thohir mengatakan bahwa konferensi The Asian Creative & Digital Economy Youth Summit ... Baca lebih lajut ⮕