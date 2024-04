Brighton & Hove Albion Catat Laba 122,8 Juta Pound

Para pemain Brighton usai memenangkan pertandingan Grup B Liga Europa melawan Marseille di American Express Community Stadium di Brighton, Inggris, pada 14 Desember 2023. (AFP/GLYN KIRK) Jakarta (ANTARA) - Klub Liga Premier Brighton & Hove Albion pada Rabu menyatakan telah membukukan laba setelah pajak sebesar 122,8 juta pound (Rp2,415 triliun) selama musim 2022-2023.

Angka itu melonjak 24,1 juta pound (Rp482 miliar) dibandingkan tahun sebelumnya setelah menjual pemain-pemain bintang seperti Alexis Mac Allister, Yves Bissouma, dan Marc Cucurella.Kinerja keuangan Brighton yang moncer ini juga didongkrak oleh keberhasilan mereka finis urutan keenam musim lalu dan melaju ke semifinal Piala FA. "Kami kini memiliki platform yang sangat solid untuk terus membuat kemajuan besar di lapangan, dengan berinvestasi pada skuad kami,” kata wakil ketua dan kepala eksekutif Brighton Paul Barber seperti diwartakan ESPN dalam lamannya pada Rab

