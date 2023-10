BRI Sokong Pertumbuhan Sektor UMKM, Kucurkan Kredit Rp 1.038 Triliun

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto menuturkan perseroan memiliki cita-cita menjadi The House Bank for SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) in Indonesia. Hal ini tentunya membutuhkan cara yang tepat dan strategis.

"Karena kita tahu sebetulnya yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM itu adalah pendampingan, edukasi. Artinya betul-betul mendampingi bagaimana UMKM menjalankan usahanya. Journey ini kita buat, bahkan sekarang sampai di level ultra mikro meningkat ke mikro, meningkat ke kecil, menengah dan seterusnya," kata Amam dalam keterangan tertulis, Jumat (27/10/2023).

Kemudian, Amam menambahkan BRI terus mendampingi UMKM termasuk di segmen UKM untuk bisa meningkatkan kapabilitas dan bertumbuh serta naik tingkat.

"Tentunya hal ini dilakukan melalui upaya-upaya kami mulai dari unit, kemudian kantor cabang, kantor wilayah, hingga kantor pusat," terusnya. Beberapa program flagship yang dilakukan BRI adalah Growpreneur, yakni program aktivasi pemberdayaan dan pendampingan bagi UKM, dan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, yakni pendampingan dan pemberdayaan melalui Rumah BUMN dan Pengusaha Muda BRIlian.

Untuk melayani pelaku bisnis kecil dan menengah itu, BRI berkomitmen menghadirkan layanan jasa perbankan yang cepat, mudah, dan aman. Hingga September 2023 BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 12,53% yoy menjadi Rp 1.250,72 triliun. Khusus penyaluran kredit UMKM, tercatat berkembang 11,01% dari Rp 935,86 triliun pada kuartal III-2022 menjadi Rp 1.038,90 triliun pada kuartal III-2023, sehingga porsi kredit UMKM BRI terhadap total kredit mencapai 83,06%.

