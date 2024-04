BRI-MI Holds Iftar Event to Strengthen Relationship with Stakeholders

BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) held an event to strengthen the relationship with stakeholders during the holy month of Ramadan. The event, titled Iftar Sparkling Ramadan, was attended by customers, investment partners, Agen Penjual Efek Reksadana (APERD), and other BRI-MI stakeholders.

Upik Susiyawati, Director of BRI-MI, stated that this iftar event is a perfect opportunity to gather and build synergy and trust between stakeholders and BRI-MI in facing future challenges.

