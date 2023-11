BRI Encourages Indonesian SMEs to Enter the International Market

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk or BRI encourages Indonesian SMEs to enter the international arena by organizing the fifth BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR exhibition. The theme of this year's BRI is 'Crafting Global Connection'. BRI's CEO, Sunarso, stated that SMEs should have more opportunities for export and enter the international market, considering their role as the backbone of Indonesia's economy.

The UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR program is a concrete step taken by BRI as a financial institution responsible for advancing Indonesian SMEs. BRI sees great potential for Indonesian products to enter the global market. The products of the nation are considered to have quality that can compete with products from other countries





