Brand Kosmetik Lokal Jadi Trending Topic di X, Pendirinya Ketahuan Like Postingan Pro Israel?

Cosmetics mendadak jadi perbincangan hingga diserang netizen di media sosial. Bahkan sempat menjadi salah satu trending X setelah salah satu pendirinya,, yang saat ini tak henti melakukan serangan ke Gaza Palestina hingga menyebabkan ribuan warga sipil meninggal dunia. Cindy Angelina pun sempat menyampaikan klarifikasi atas tindakannya tersebut.

Labeli Kelompok Hamas Teroris, Monique Rijkers Aktivis Pro Yahudi: Saya Bukan Ajak untuk Anti-Palestina! Meski telah menyampaikan permintaan maafnya, kemarahan netizen tampaknya hal ini tidak mereda. Bahkan mereka ramai-ramai menyerang akun Instagram Esqa Cosmetics dan mengajak boikot brand yang menurut mereka pro Israel. Hal ini membuat kolom komentar akhirnya dimatikan.

"Pas notifnya rame baru deh ngomong ceasefire. Mana komennya limit. Di postingan gal gadot tuh jelas simbolnya apa dan tulisannya apa. Gue yakin dia ga sebodoh itu sampe gatau arti dari I stand with Israél. i dont believe her lol," ungkap @bellsxxxxx. headtopics.com

Cindy Angelina, anak dari anggota DPR RI dari PDIP, Herman Hery yang Juga Pendiri Esqa Cosmetics (Instagram)

