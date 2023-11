BPS: Inflasi Tahunan Oktober 2023 Jakarta Meningkat, Didominasi Beras

BACA JUGA: BPS: Daya Beli Petani Naik pada Oktober 2023 BACA JUGA: Begini Ramalan BPS Soal Inflasi Global di Akhir 2023 dan 2024 BACA JUGA: Gorontalo Catat Inflasi Tertinggi di Indonesia pada Oktober 2023, Tembus Level Segini Baca Juga

Disebutkan, bahwa hal ini karena pada 2021 silam perekonomian masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19. Secara umum, inflasi tahunan Jakarta Oktober 2023 relatif masih lebih rendah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Di mana DKI Jakarta secara year on year (yoy) menempati peringkat ke-82 dari 90 kota dengan urutan inflasi tertinggi.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim, telah meminta jajarannya menyiapkan stok pangan sebanyak dua kali lipat untuk menjaga inflasi di wilayah Ibu Kota sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Heru, salah satu ketahanan pangan yang bakal dijaga ialah supply stok beras. Dia menyatakan, hari ini masing-masing perusahaan umum daerah (Perumda) DKI Jakarta itu akan menggelar rapat membahas hal tersebut lebih lanjut. Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil para Penjabat (Pj) Kepala Daerah ke Istana, Senin 30 Oktober 2023.

"Bapak/Ibu semuanya dievaluasi kan setiap 3 bulan, yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian begitu. Jangan tepuk tangan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para PJ kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023.

