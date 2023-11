BPOM kawal pengembangan sorgum, bantu wujud ketahanan pangan RI

Mojokerto (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawal upaya pengembangan sorgum untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui diversifikasi pangan, agar negara tak bergantung terhadap beras sebagai makanan sumber karbohidrat.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sarasehan Jaminan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Olahan Berbahan Dasar Sorgum dalam rangka Hari Pangan Sedunia Tahun 2023. "BPOM menginisiasi sarasehan untuk memadukan pengembangan dari hulu ke hilir diversifikasi sorgum, sehingga sorgum tidak hanya dikonsumsi sebagai pangan segar, namun juga dikonsumsi sebagai pangan olahan," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam acara tersebut di Mojokerto, Jawa Timur, Kamis.

Penny mengatakan upaya pengawalan ini dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Apabila pengawalan di sisi hulu tidak optimal, maka pengembangan di sisi hilir pun tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia bahan baku dengan jumlah dan mutu yang sesuai.

"BPOM di hilir tugasnya menyediakan perizinan, tapi juga ada pemberdayaan di awal, standar ditegakkan. Pengembangan dalam riset dan hilirisasi perlu didampingi BPOM sehingga nanti industriPenny mengungkapkan selama ini proses perizinan dianggap memakan waktu lama. Hal tersebut diakibatkan oleh standar kualifikasi yang belum dipenuhi oleh industri. Maka dari itu, kata dia, dalam hal pengembangan sorgum yang relatif baru, BPOM berupaya untuk mengawal perizinannya dari hilir.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: ANTARANEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANTARANEWS: BPOM tanam mangrove guna percepat target Net Zero Carbon EmissionBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan sejumlah pelaku industri obat dan makanan melakukan penanaman mangrove guna mempercepat target ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: BPOM Ajak Industri Obat dan Makanan Tanam Mangrove Demi Upaya Percepat Target Net Zero CarbonSecara bertahap selama 3 tahun ke depan, BPOM menargetkan penanaman sebanyak 47,8 ribu pohon mangrove.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Upaya memproduksi vaksin pneumonia dalam negeri - Infografik ANTARA NewsUpaya memproduksi vaksin pneumonia dalam negeri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin edar vaksin pneumonia Valenina dari ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: 58 UMKM Jambi terima sertifikat edar dari BPOMANTARA - Sebanyak 58 pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan mendapat sertifikat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyerahan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: BPOM Ungkap 4 Bahan yang Aman untuk Mengawetkan Bakso, Tahu, dan MiBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan ada empat bahan yang aman digunakan untuk mengawetkan bakso, tahun, dan mi. Apa saja?

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Sebelum Tewas Membusuk di Koja, Hamka Sempat Beli Obat Sakit Kepala, Istri Beli Obat DiareDila mengatakan bahwa istri Hamka, NP (30), sempat membeli obat diare di warung kelontong miliknya sebelum Hamka dan AQ ditemukan tewas membusuk.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕