BPKH Buka Lowongan Kerja Pegawai Tetap untuk Lulusan S1 dan S2 Semua Jurusan, Ini Syaratnya

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara;Banten, Tangerang Kota

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DETIKFINANCE: BPKH Buka Lowongan Kerja, S1 Semua Jurusan Bisa Daftar!Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka lowongan kerja (loker) untuk mengisi posisi Officer Development Program (ODP).

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: KAI Wisata Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1, Daftar Tanggal IniPT Kereta Api Pariwisata atau KAI Wisata sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Customer Service on Station dan Ticketing Officer.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Bank BRI Buka Lowongan Kerja Lewat BRILiaN Future Leader Program, Simak Syarat dan Cara DaftarnyaBRI membuka lowongan pekerjaan melalui program BRILiaN Future Leader Program (BFLP) BRI Group Batch 10 untuk posisi General Staff dan IT Staff.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Angkasa Pura I Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan Minimal D3PT Angkasa Pura I membuka 19 lowongan kerja bagi lulusan minimal D3 dengan kuota pendaftar sampai 20.000 pelamar.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: KAI Wisata Buka Lowongan Kerja Penempatan Daop 1 Jakarta, Daftar di recruitment.kawisata.idKAI Wisata membuka lowongan kerja untuk posisi Customer Service On Station dan Ticketing Officer penempatan seluruh wilayah Daop 1 Jakarta.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Pesan Szoboszlai untuk Liverpool Usai Bekap Forest: Kerja, Kerja, Kerja!Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai meminta rekan-rekannya untuk terus bekerja keras agar mereka bisa konsisten meraih kemenangan di sepanjang musim 2023/2024 ini.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕