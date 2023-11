Bos Chatgpt Takut Manusia Disetir AI Termakan Rayuan Maut

"Saya memperkirakan AI mampu melakukan persuasi super ke manusia, jauh sebelum dapat mengalahkan kecerdasan manusia," tulis Altman di Twitter, dikutip dari AI yang dapat diakses oleh pengguna seperti ChatGPT dirancang untuk merayu dengan kemampuan meyakinkan lawan bicaranya dengan baik.Manusia yang tidak puas dengan kehidupan, akhirnya mencari jawaban ke sisi"gelap" di internet untuk mencari komunitas dan validasi selama beberapa dekade.Meskipun orang-orang tersebut menjadi targetnya, penting juga diingat betapa rentannya rata-rata pengguna internet terhadap penipuan digital dan misinformasi.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNBCINDONESIA: Pencipta ChatGPT Takut Manusia Tak Berguna Digusur AIMenurut Sam Altman, AI adalah titik persimpangan dalam peradaban manusia.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Jokowi Ajak Bos-bos Perusahaan Keliling IKN hingga Groundbreaking ProyekBos-bos perusahaan besar Indonesia yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum diajak berkeliaran ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Di Depan Bos-bos Konstruksi, Airlangga Ungkap Perintah Jokowi Geber InfrastrukturMenteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membuka acara Konstruksi Indonesia 2023. Airlangga menyampaikan Jokowi minta genjot infrastruktur

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Jokowi Ajak Bos-bos Investasi di IKN: Mumpung Harga Tanahnya Masih MurahPresiden Jokowi mengajak bos-bos perusahaan besar Indonesia yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Bagaimana Cara Mengobati Cacar Monyet?Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis, yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun menyebar antar manusia.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Cegah Penularan Cacar Monyet, Dokter SPKK Anjurkan Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan SehatVirus tersebut ditularkan dari kawanan kera ke manusia, hingga dalam perkembangannya, muncul kasus-kasus penularan dari manusia ke manusia.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕