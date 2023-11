Borobudur Marathon 2023 Mengajukan Dirinya untuk Meraih Predikat 'Label' dari World Athletics

Berlatih dan berkoordinasi untuk menjaga ritme peserta lari Borobudur Marathon 2023 di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (17/11/2023). Sebanyak 10.000 pelari akan turut serta memeriahkan gelaran ini.

MAGELANG, KOMPAS — Setelah rute maraton tersertifikasi Asosiasi Maraton dan Lari Jarak Jauh Internasional (Association of International Marathons and Distance Races/AIMS) sejak 2017, Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng kini mengajukan diri untuk meraih predikat ”Label” dari World Athletics . Dengan predikat baru tersebut, Borobudur Marathon tak hanya akan menjadi perlombaan lari yang lebih baik dari segi teknis perlombaan dan kenyamanan peserta, tetapi juga lebih dikenal dunia. World Athletics , yang sebelumnya dikenal sebagai Federasi Asosiasi Atletik Internasional (IAAF), membagi klasifikasi perlombaan lari jalan raya menjadi empat predikat. ”Label” merupakan tingkatan paling dasar, disusul dengan ”Elite Label”, ”Gold Label”, dan ”Platinum Label





