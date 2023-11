Bonus Asian Games dan Asian Para Games Diusulkan Naik 5 Persen

"Kami masih mengusulkan sesuai dengan Asian Games 2018 (nominalnya), namun ditambah 5 persen. Tapi jumlah totalnya saya belum dapatkan persisnya," kata Gunawan saat ditemui di Kantor Kemenpora, Kamis (2/11/2023)."Kalau jumlah atlet peraih medalinya kan sudah ada. Tinggal jumlah nilai uangnya yang masih dihitung. Dan kami meminta Bapak Presiden untuk memohon arahan, berapa besarannya karena itu yang menentukan Presiden, bukan Mas Menteri (Menpora Dito Ariotedjo)," ujarnya.

"Kenaikan (bonus) untuk dua-duanya (Asian Games dan Asian Para Games). Kami hanya memperkirakan karena prinsipnya yang dulu dinaikkan Pak Presiden 5 persen dan mudah-mudahan ini sama. Sekali lagi yang menentukan Pak Presiden, misalnya emas dapat Rp 1,5 miliar itu tambah 5 persen," kata Gunawan.

Jika mengikuti jumlah kenaikan tersebut, maka peraih medali emas akan mendapatkan sekitar Rp 1,575 miliar. Sementara peraih medali perak mendapatkan Rp 525 juta, dan peraih medali perunggu diganjar bonus sebesar Rp 262,5 juta., Indonesia mencapai peringkat ke-13 dengan perolehan tujuh medali emas, 11 perak, dan 18 medali perunggu. Sementara di Asian Para Games 2023, Indonesia finis di peringkat keenam penyelenggaraan pesta olahraga yang diikuti atlet-atlet difabel se-Asia.

"Kita harus menghargai mereka yang sudah berprestasi di tingkat Asia, itu kan perjuangan yang luar biasa baik itu Asian Games maupun Asian Para Games," dia menandaskan.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKSPORT »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DETIKSPORT: Kata Menpora Dito soal Bonus Atlet Asian Games dan Asian Para GamesMenpora Dito Ariotedjo menjawab perihal bonus untuk atlet Asian Games 2023 dan Asian Para Games 2023.

Sumber: detiksport | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Maulana Rifky Yavianda dan Prestasi, Bidik Paralimpik setelah Rebut Tiga Medali Asian Para GamesMengalami jarak pandang terbatas sejak taman kanak-kanak, dukungan penuh keluarga membuat Maulana Rifky Yavianda termotivasi.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Sosok Hanifan, Pesilat yang Buat Jokowi dan Prabowo Berpelukan di Asian Games 2018Berita Sosok Hanifan, Pesilat yang Buat Jokowi dan Prabowo Berpelukan di Asian Games 2018 terbaru hari ini 2023-11-01 11:10:10 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Gaji Megawati Hangestri Lebih dari Rp1,5 Miliar, Belum Termasuk BonusManuver yang dilakukannya belakangan membuat publik bertanya mengenai gaji Megawati. Berapa sebenarnya angka yang diterima pemain voli ini di liga Korea Selatan?

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Ingin Nikmati Bonus Demografi Berinvestasilah di SDMBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Kaesang Pangarep dan Bonus Demografi 2045: Potensi serta Tantangan untuk IndonesiaJPNN.com : Dengan terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI, mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus menginspirasi dan turut berbagi peran denga...

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕