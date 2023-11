Bojan Hodak Akui Ezra Walian Beri Perubahan Untuk Persib

Kemenangan 1-0 baru dipastikan lewat sundulan Nick Kuipers pada menit ke-85, dan Madura United sempat bikin Persib kerepotan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menuturkan bahwa masuknya Ezra Walian pada babak kedua memberi impak bagus pada lini tengah Maung Bandung.Pemain keturunan Belanda itu menggantikan Robi Darwis, dan berusaha menutupi absen dari Marc Klok serta Dedi Kusnandar pada pertandingan ini.

"Mungkin masalah kami tadi ada di lini tengah karena Dedi dan Marc tidak hadir jadi bisa dirasakan perbedaannya. Masuknya Ezra juga di babak kedua berjalan dengan sangat baik," ucap Bojan."Tapi mungkin ini hal yang harus diperbaiki untuk laga berikutnya. Tapi pada intinya kami bisa mendapat tiga poin," imbuh sosok asal Kroasia itu.

Mantan arsitek PSM Makassar tersebut menilai laga ini sangat alot apalagi kedua tim berada di papan atas. Kemenangan 1-0 sangat penting untuk timnya. "Pertandingan yang sangat sulit. Kami memang bermain melawan tim yang bagus dan tuan rumah yang tangguh. Mereka menguasai penguasaan bola, tapi tendangan bebas di menit akhir itu satu-satunya tembakan ke gawang dari mereka selama 90 menit."

