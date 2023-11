Bocoran Starter Irak vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia

"Casas akan banyak mengandalkan pilar timnas Irak, Aymen Hussein, Ali Al-Hammadi, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Amari, Amjad Attwan, Saad Natiq, Hussein Ali, Mirkhas Dusky, dan Jalal Hassan," ujar sumber tersebut.

Di luar pemain-pemain di atas, pelatih asal Spanyol itu hanya membutuhkan satu pemain lain guna melengkapi 11 pemain untuk dimainkan sejak menit awal.Sebelum bereksperimen dalam beberapa pertandingan terakhir, Jesus Casas kerap mengandalkan Alai Ghasem di posisi bek kanan. Hussein Ammar juga pernah ditempatkan di posisi tersebut.

Dengan susunan pemain itu, Irak disebut tidak lagi bereksperimen saat melawan Timnas Indonesia pada pertandingan nanti yang juga jadi Kualifikasi Piala Asia 2027 tersebut.Jalal Hassan; (minus bek kanan), Saad Natiq, Hussein Ali, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Amari, Zidane Iqbal, Amjad Attwan; Aymen Hussein, Ali Al-Hammadi.

