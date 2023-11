Bocoran Skuad Irak vs Timnas Indonesia di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

Pelatih Jesus Casas disebut telah menentukan 10 pemain yang akan sangat diandalkannya dalam pertandingan nanti sebagaimana dikutip dariElkan Baggott Diyakini Bela Timnas Indonesia Lawan Irak Usai Cetak Sejarah di Liga Inggris, Badai Cedera Berkurang

Menurut seorang sumber dari Federasi Sepak Bola Irak (IFA) yang tidak disebutkan namanya, Casas akan berhenti melakukan eksperimen dan telah menentukan pemain mana yang akan menjadi starter. Gelandang timnas Irak Amjad Attwan (tengah) ditandai oleh penyerang Suriah Omar Khribin (kanan) selama pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia antara Irak vs Suriah, di Stadion Thani Bin Jassim di ibu kota Qatar, Doha, pada 11 November 2021.KARIM JAAFAR / AFP.

"Casas akan banyak mengandalkan pilar timnas Irak, Ayman Hussein, Ali Al-Hammadi, Zidane Iqbal, Ibrahim Bayish, Amir Al-Amari, Amjad Atwan, Saad Natiq, Hussein Ali, Mirkhas Dusky, dan Jalal Hassan," kata sumber tersebut dikutip dariDari nama-nama yang disebutkan, terdapat satu slot pemain yang belum ditentukan oleh Jesus Casas. Sumber tersebut mengatakan ada satu pos yang masih dipertimbangkan.

