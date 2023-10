BNN Temukan Indikasi Bandar Narkotika Alirkan Dana ke Terorisme dan Money Laundry Lewat Cryptocurrency

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebut bandar narkotika mengalirkan dananya ke jaringan terorisme. Tak hanya terjadi di luar negeri tapi juga terjadi di Indonesia"Di kasus-kasus sebelumnya ada, tapi saya tidak bisa jelaskan detail di sini. Dari narkoba ke teroris. Di luar negeri ada, di Indonesia juga ada," kata Irianto, saat ditemui The 45th Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific (Honlap) di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (27/10).

Persik Kediri mempermalukan Persebaya Surabaya dengan skor telak 4-0 pada pertandingan kompetisi Liga 1 2023/2024 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (27/10/2023). Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memastikan Jude Bellingham akan bermain sebagai starter di El Clasico melawan Barcelona, Sabtu (28/10/2023) malam WIB.

Sebanyak 256 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa serentak (Pilkades) Mandailing Natal (Madina) tahun 2023 resmi menjabat setelah dilantik Bupati Ma Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat kabar buruk soal Marselino Ferdinan menjelang fase kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah yang terjadi? headtopics.com

Langkah Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke polisi terkait kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang tampaknya sudah diperhitungkan dengan matang.

Indonesia Berita utama

Baca lebih lajut:

tvOneNews »

Canangkan 2024 Tahun Indikasi Geografis, Yasonna: Kekayaan Intelektual Perlu DilindungiMenteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, resmi mencanangkan 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis sebagai upaya DJKI Kemenkumham mempromosikan produk unggulan daerah. Baca lebih lajut ⮕

Promosikan Produk Unggulan Daerah, DJKI Kemenkumham Canangkan 2024 Sebagai Tahun Indikasi GeografisDJKI juga terus melanjutkan pengawasan mutu kualitas produk indikasi geografis. Baca lebih lajut ⮕

Usai Tahun Merek, DJKI Songsong Indikasi GeografisBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Ganjar dan Uskup Bandar Lampung Mgr Vincensius Bicara Kebinekaan Sembari Menyantap Bubur AyamJPNN.com : Ganjar dan Uskup Bandar Lampung bicara kebinekaan sembari menikmati bubur ayam saat mengunjungi Keuskupan Tanjungkarang, Bandar Lampung. Baca lebih lajut ⮕

Oknum Jaksa di Riau Terima Miliaran Rupiah dari Bandar Narkoba, 2 Pria DitangkapTim Tabur Kejati Riau dan Kejaksaan Agung menangkap 2 saksi terkait kasus jaksa terima suap Rp2,6 miliar dari bandar narkoba. Baca lebih lajut ⮕

Potret Ganjar Pranowo Makan Bareng Sopir Truk di Terminal Rajabasa Bandar LampungBakal calon presiden (cawapres) Ganjar Pranowo menjadi salah satu tokoh publik yang kerap berbagi unggahan di akun Instagram pribadi yang terverifikasi ganjar_pranowo. Salah satunya ketika ayah satu anak ini menyambangi Terminal Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung. Baca lebih lajut ⮕