BNI Optimistic about Government Incentive to Boost Housing Market

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk or BNI is optimistic that the Value Added Tax (VAT) Incentive borne by the Government will increase the enthusiasm of the public to buy houses. This will also have a positive impact on the performance of BNI Griya, enabling the company to meet its credit target this year. The government incentive will cover 100% of the VAT for house purchases below Rp 2 billion, and will take effect from early November 2023.

Director of Retail Banking BNI, Putrama Wahju Setyawan, stated that the company believes this incentive policy will increase public interest in owning a house and stimulate the growth of the banking mortgage business. Moreover, the government is targeting the primary market segment, which has a high demand for housing

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: MEDİAİNDONESİA »

:

MEDİAİNDONESİA: Semarakkan FIFA World Cup U-17, BNI Tawarkan Promo Pembelian Tiket Hingga 30Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Penawaran Spesial Kartu Kredit BNI Visa untuk Pembelian Tiket FIFA World Cup U-17Dalam rangka menyemarakkan ajang akbar sepak bola internasional terbesar FIFA World Cup U-17 Indonesia 2023, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ( BNI ) memberikan penawaran spesial untuk pembelian tiket melalui Kartu Kredit BNI Visa.

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Bawa Semangat Go Global, BNI Indonesian Masters Siap Digelar BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi (TNE) akan kembali digelar mulai 16-19 November 2023 di Royale Jakarta Golf Club yang telah menjadi rumah bagi turnamen ini untuk ke sebelas kalinya.

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

JPNNCOM: Tanpa Megawati Hangestri, Bank Jatim Tetap Percaya Diri Raih Kemenangan Lawan Tim PromosiJPNN.com : Tim bola voli putri Bank Jatim akan memulai perjuangan pada Livoli Divisi Utama 2023 dengan menghadapi Bharata Muda Jakarta

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut »

JPNNCOM: Bank DKI Kenalkan Produk Digital Dalam Kejuaraan Menembak NasionalJPNN.com : Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu juga turut mengenalkan berbagai produk digital yang dimiliki.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut »

DETİKFİNANCE: Bank Rakyat Indonesia Holds Journalism Writing Competition and Creative+ Blog BRI Write Fest 2023Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk presents the journalism writing competition and Creative+ Blog BRI Write Fest 2023. BRI offers a total prize of Rp 270 million and the opportunity to receive a fellowship journalism scholarship for journalists and bloggers through this competition.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut »