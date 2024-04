BNI Issues US$500 Million Global Bond Oversubscribed 6.4 Times

PT Bank Negara Indonesia Tbk ( BNI ) has issued a global bond worth US$500 million or equivalent to Rp 7.9 trillion. The bond, which is part of the Euro Medium Term Note (EMTN) issuance, was oversubscribed 6.4 times during the initial pricing guidance (IPG). BNI 's Finance Director, Novita Widya Anggraini, revealed that the high investor interest in BNI 's Global Bond reflects their confidence in the company's fundamentals and prospects.

'The fundamental transformation we have undertaken has attracted investor interest in buying BNI's Global Bond. The 6.4 times oversubscription indicates a high level of investor confidence in the company,' said Novita in her statement on Thursday (4/4/2024)

BNI Global Bond Oversubscribed Investor Interest Fundamentals Prospects

