BNI Berhasil Melakukan Transformasi Bisnis Selama Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan, termasuk sektor perbankan, harus mempercepat transformasi digital. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dianggap sukses melakukan transformasi bisnis selama 4 tahun terakhir dan berhasil melewati masa pandemi Covid-19 pada 2020. Direktur Finance BNI, Novita Widya Anggraini, mengatakan bahwa BNI telah melakukan transformasi baik dari sisi fundamental, aset, dan bisnis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguatan permodalan.

Pada masa pandemi, tingkat profitabilitas BNI tertekan karena loan at risk (LAR) meningkat tajam

