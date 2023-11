Blibli Tiket ACTION dan Ecoxyztem Hadirkan Festival Langkah Membumi 2023

Dalam semangat kolaborasi untuk mewujudkan bumi yang lebih lestari, Blibli Tiket ACTION, program keberlanjutan dari Blibli Tiket Group, bekerja sama dengan venture builder Ecoxyztem menghadirkan"Langkah Membumi Festival" (LMF) 2023. Festival ini dijadwalkan berlangsung pada 25--26 November mendatang di SCBD Park, Jakarta Selatan.

Andreas Pandu Wirawan, Chief Commercial Officer Ecoxyztem, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan festival ini dilatarbelakangi oleh dorongan global untuk menekan perubahan iklim menuju keberlanjutan. Ambisi ini khususnya terkait inovasi terkini yang berkaitan dengan perubahan iklim, yang meningkat signifikan sebelum dan sesudah masa pandemi. "Nilai investasi di global untuk climate tech itu meningkat. Jadi, dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi itu hampir 100 persen. Di sisi lain, dengan adanya potensi seperti ini, kami sebagai venture builder melihat kok inovasinya banyak tapi tidak banyak yang kedengera





