Blibli OMG Announces Partnership with PT Mitra Care Indonesia for Apple Device Services

Blibli OMG announces partnership with PT Mitra Care Indonesia to provide drop-off point for Apple device services at Hello Store . This collaboration strengthens Blibli and Hello's commitment as Apple Authorised Resellers in Indonesia. Customers can now enjoy the convenience of repairing their Apple devices at Hello Store , in addition to the guarantee of 100% original products in Blibli 's ecosystem. Each Apple device purchased from Blibli also comes with a 12-month product protection bonus.





Baca lebih lajut: LİPUTAN6DOTCOM » Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini.

:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MEDİAİNDONESİA: Menteri Inggris: Israel Harus Hormati Kesucian Rumah Sakit GazaIsrael harus menghormati kesucian rumah sakit di Jalur Gaza, Palestina, dan menjadikannya tempat yang aman selama serangannya di wilayah Palestina.

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Dapat Nomor 2, TKN: Sinyal Kemenangan Prabowo-Gibran dan Kesuksesan IndonesiaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Makuku, Mom Uung, dan Moell Kolaborasi Hadirkan Produk Perlindungan BayiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Polisi Ringkus Dua Pelaku Penjual Kulit dan Tulang Harimau SumatraPERSONEL Polda Sumut menangkap tangan dua pelaku penjual kulit dan tulang Harimau Sumatra, di salah satu hotel di Kota Medan pada Senin (13/11) malam. Dalam penangkapan itu ditemukan juga sisik trenggiling. Sumber:

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: 3 Faktor Kenaikan Biaya Haji 2024Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »

MEDİAİNDONESİA: Istana Sebut Kecurangan Pemilu Bisa Dicegah dengan PengawasanHal itu ia sampaikan merespons pidato politik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyinggung kecurangan pemilu yang potensial terjadi pada 2024. Sumber:

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut »