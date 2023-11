Blazer Polos Nagita Slavina Dibanderol Rp 2,6 Juta, Netizen: Baju Mama Gigi Gak Ada yang 100 Ribu

Blazer tersebut dari kain jacquard yang terbuat dari beberapa bahan. Kain itu membuat pakaian jadi nampak mengkilap, berkilau, dan licin. Hal ini membuat kain jacquard tampak sangat mewah dan berkelas. Tak heran kalau blazer yang dipakai Nagita Slavina untuk jalan-jalan di mall itu dibandrol sampai Rp 2,6 juta.

Artis 35 tahun itu memadukan blazer dengan celana denim. Tampilannya makin nampak manis dengan membiarkan rambutnya terurai dan memakai bandana hijau.Fakta mengenai harga blazer tersebut seperti menyadarkan netizen kalau koleksi Nagita Slavina rata-rata seharga jutaan rupiah. Netizen menebak kalau kakak kandung Caca Tengker itu tak punya harga baju di bawah Rp 100 ribu."Yg cakep langsung dibeli kayaknya," kata @negxxxx.Tebakan netizen nampaknya tidak sepenuhnya salah.

Raffi Ahmad Dapat Job dengan Bayaran Fantastis, Nagita Slavina Menangis Ketakutan: Ya Allah Cobaan Apalagi Salah satunya piyama yang dipakai Nagita Slavina saat merawat Rayyanza yang sedang dirawat di rumah sakit. Akun Instagram Fanpage Nagita Slavina juga mengunggah arti tersebut memakai piyama dari brand Victoria's Secret.

Nagita Slavina bahkan punya dua koleksi piyama dari Victoria's Secret yang bahannya tidak dibuat dari kain katun, melainkan satin. Nagita Slavina memiliki koleksi piyama panjang dengan motif garis-garis yang harganya dibandrol Rp 1,3 juta. Juga piyama lengan pendek dengan motif bunga yang harganya lebih mahal, mencapai Rp 1,6 juta.

