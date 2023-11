BLACKPINK Diberi Penghormatan Unik oleh Kerajaan Inggris

Pada 21 November 2023 lalu. Mereka diundang untuk menghadiri pesta kenegaraan yang menghormati Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee.

Selama acara yang penuh kemegahan itu, Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie BLACKPINK tidak hanya diberi penghargaan Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBEs) sebagai pengakuan atas peran mereka dalam mendukung stabilitas lingkungan di KTT COP26 di Glasgow, tetapi juga diberikan penghormatan unik dari BLACKPINK berjudul 'DDU-DU DDU-DU.' Para musisi kerajaan memainkan lagu tersebut di luar Istana Buckingham, memberikan kebahagiaan kepada para penggemar yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikannya secara daring. Bahkan, mereka juga mengunggahnya video-nya melalui akun Instagram resmi kerajaan saat sedang memainkan lagu hit 'DDU-DU DDU-DU' milik BLACKPINK sambil menandai akun grup idol wanita asal Korea Selatan tersebut dengan ditambah emoji hati berwarna hitam dan pink. Respon penggemar pun tak terduga





VIVAcoid » / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BLACKPINK Sah Jadi Grup K-Pop Pertama yang Dapat Gelar Kehormatan dari Kerajaan InggrisTak hanya mendapat pujian dari Raja Charles III, BLACKPINK juga menerima gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris. Mereka sah menjadi grup K-Pop pertama yang mendapatkan penghargaan ini.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Kesuksesan BLACKPINK Bikin Girlband Sasar Pasar Luar Negeri Pakai Lirik Bahasa Inggris di LaguMenurut kepala peneliti Circle Chart Kim Jin Woo, pada paruh pertama tahun ini, proporsi lirik bahasa Inggris dalam lagu-lagu girlband telah mencapai 400 teratas di tangga lagu digital.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

David Beckham Didekati Raja Charles untuk Jabatan Duta Selebriti di Badan Amal Kerajaan InggrisBintang sepak bola legendaris, David Beckham akan duduk untuk makan malam bersama Raja Inggris, Raja Charles dalam pembicaraan yang berpotensi mengubah kariernya.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Skuad Inggris di Piala Dunia U-17: Bawa Debutan Termuda Liga InggrisTimnas Inggris U-17 merilis daftar pemain untuk Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Debutan termuda Liga Inggris, Ethan Nwaneri, jadi andalan Tiga Singa.

Sumber: detiksport - 🏆 24. / 59 Baca lebih lajut »

Blackpink Tuai Pujian Warganet di Medsos Usai Dapat Gelar Kehormatan dari Raja Charles IIIPara member Blackpink mendapatkan pujian dari warganet di media sosial usai mendapatkan gelar kehormatan MBE dari Kerajaan Inggris yang diberikan langsung oleh Raja Charles III.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024Jimly Asshiddiqie mengatakan Inggris negara kerajaan tapi punya perilaku politik republik. Sementara Indonesia negeri republik tapi kelakuan seperti kerajaan.

Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »