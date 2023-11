BKKBN luncurkan alat permainan edukatif optimalkan 8 fungsi keluarga

Adapun delapan fungsi keluarga tersebut yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Peluncuran alat permainan edukatif delapan fungsi keluarga ini dilaksanakan untuk menyebarluaskan manfaat di 80 ribu kelompok kegiatan BKB di posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Alat permainan edukatif ini juga dapat meningkatkan peran orang tua dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga, ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kehadiran dan partisipasi aktif orang tua di posyandu melalui BKB," ucap Nopian.Menurutnya, keluarga adalah komponen terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan, sehingga peran orang tua dalam mendidik anak menjadi penting.

Untuk memaksimalkan manfaat dari alat permainan edukatif yang menyosialisasikan delapan fungsi keluarga tersebut, BKKBN berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Delapan nilai tersebut tentunya sudah sesuai dengan kelima sila dalam Pancasila, salah satunya yang berkaitan dengan mencegah pernikahan dini, sebagian masyarakat yang beragama Islam masih percaya bahwa pernikahan itu untuk menghindari zina, padahal dalam Islam juga disebutkan kalau menikah itu harus sudah siap," kata Muhani.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: ANTARANEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANTARANEWS: BKKBN fokus tingkatkan kepesertaan KB di wilayah dengan TFR tinggiBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) fokus meningkatkan kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah dengan angka kelahiran ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Kepala BKKBN minta ASN jadi motivator kampanye Dua Anak Lebih SehatKepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi motivator kampanye ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: BKKBN fokus dampingi calon pengantin lewat TPK untuk cegah stuntingBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) fokus mendampingi calon pengantin dengan mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam Tim ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: BKKBN optimalkan program tangani stuntingPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia bersinergi mengoptimalkan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Anwar Usman Respons Sindiran Mahkamah Keluarga: Keluarga IndonesiaKetua MK Anwar Usman meresposn soal istilah satire mahkamah keluarga yang disematkan ke lembaganya usai mengabulkan putusan UU Pemilu syarat cawapres.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Anwar Usman soal 'Mahkamah Keluarga': Benar, Keluarga Bangsa IndonesiaKetua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman angkat bicara soal lembaga MK yang disebut-sebut sebagai 'Mahkamah Keluarga'

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕