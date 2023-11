Bisik-bisik Lokasi Produksi Ioniq 7, Begini Bocoran Hyundai

Mengenai waktu, Ia masih enggan merinci secara detil mengenai bulannya. Namun, sudah terkonfirmasi bahwa mobil tersebut akan rilis di awal tahun 2024 mendatang. "Direncanakan akan diperkenalkan di semester pertama tahun depan dengan harga yang kompetitif. Model ini juga akan dilengkapi dengan baterai yang juga akan diproduksi di Indonesia," sebutnya.

Saat ini Ioniq 5 dibanderol dengan harga Rp 759-820 juta mulai dari tipe terendah hingga tipe tertinggi. Hyundai pun berencana untuk mengenalkan produk baru setiap tahunnya."Komitmen kami adalah memperkenalkan produk baru at least satu produk setiap tahun, sudah pasti," ujar Soerjo.

Sebelumnya, muncul penampakan diduga Ioniq 7 sedang menjalani uji tes jalan pada tengah tahun ini di Eropa. Dilansir Carscoops, mobil ini tertangkap kamera di jalan dengan penutup untuk menyamarkan bentuknya.

