Bio One dan Jefri Nichol Bonyok Syuting Pertarungan Hingga Kesurupan

Series tersebut diketahui mulai dirilis Jumat malam, 27 Oktober 2023 di salah satu platform OTT digital. Series ini akan mengikuti petualangan dua saudara, Elzan dan Ical, yang kini dihadapkan pada ancaman baru dalam bentuk musuh bernama Irfan.Mereka terpaksa melarikan diri dari Jakarta dan mencari perlindungan di Yogyakarta karena terus dikejar oleh Irfan dan sejumlah individu misterius. Menariknya, ada berbagai kejadian selama proses syuting series tersebut.“Aku bonyok sih sama Bio.

Sementara itu, ketika ditanya apakah selama proses syuting Jefri Nichol terbawa emosi ketika hendak bertarung. Namun diungkapnya ada beberapa teknik kamera yang membuat scene tersebut begitu terasa sempurna.Sementara itu, Bio One mengaku sempat terbawa emosi hingga menangis.Sementara itu Bio One mengaku dirinya juga mengalami memar di bagian tulang rusuknya. Bahkan diungkap Bio One kuku jempol Jefri Nichol lepas.

Saat ditemui awak media, Raisa mengaku merasa sangat senang karena bisa bertemu secara langsung dengan Jungkook, terlebih dia adalah seorang Army alias penggemar BTS. Cinta Laura merupakan salah satu artis Indonesia yang berhasil tampil dalam ajang Paris Fashion Week 2023 sejak awal Oktober 2023 bersama dengana artis internasional lain headtopics.com

Rumah tangga Uut Permatasari dan Tri Goffarudin Pulungan hingga kini sangat jarang diterpa gosip miring. Akibatnya banyak yang penasaran dengan awal mula kedekatan mereka Sudah 8 tahun berumah tangga, Uut dan suaminya diketahui telah dikaruniai 2 orang anak. Meski sudah 8 tahun membina rumah tangga, diakui Uut perilaku suaminya berubah.

Penelitian terbaru membuktikan bahwa dengan menaiki lebih dari 50 anak tangga setiap harinya, potensi terkena penyakit jantung dapat berkurang hingga seperlima.

Indonesia Berita utama

Baca lebih lajut:

VIVAcoid »

Demi Series Pertaruhan 2, Jefri Nichol Pasrah Dibuat Bonyok Bio OneSementara Bio One berlatih hingga delapan jam tiap hari untuk mempersiapkan series Pertaruhan 2. Baca lebih lajut ⮕

Sinopsis Film Mohon Doa Restu, Dibintangi Syifa Hadju dan Jefri Nichol, Tayang 26 Oktober 2023Sinopsis film Mohon Doa Restu yang tayang di Bioskop, mulai Kamis 26 Oktober 2023, drama komedi romantis yang dibintangi Syifa Hadju dan Jefri Nichol. Baca lebih lajut ⮕

Berkelas, Jefri Nichol Temui Warganet yang Sempat Diancamnya untuk Minta MaafJefri Nichol rela menemui warganet yang dia ancam ke Makasar. Baca lebih lajut ⮕

Dianggap Sportif dan Gentleman, Begini Cara Jefri Nichol Minta Maaf ke WarganetUsai melontarkan cuitan kasar, Jefri Nichol rupanya telah meminta maaf langsung kepada pemilik akun EM hingga mengunjungi rumahnya di Makassar. Baca lebih lajut ⮕

Jefri Nichol Temui Netizen ke Rumahnya dan Minta Maaf, Kenapa?Nama aktor ternama Jefri Nichol beberapa waktu terakhir ini ramai diperbincangkan dan diberitakan lantaran pernyataan yang ia sampaikan ke seorang netizen di X (Twitter). Baca lebih lajut ⮕

Jefri Nichol Lagi Ramai Dihujat, Tiara Andini Malah Memuji: Dia Sopan Banget ke Semua OrangTiara Andini menceritakan bahwa Jefri Nichol adalah sosok yang sangat ramah dengan orang-orang di lokasi syuting termasuk dengan para kru. Baca lebih lajut ⮕