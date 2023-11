Bila Konsumen Minta CR-V Hybrid 7 Penumpang Honda Akan Wujudkan

All New CR-V Hybrid - Salman Toyibi di GIIAS 2023 di ICE BSD City, Tangerang Banten, Kamis (10/8/2023). (Salman Toyibi)- Segmentasi mobil kelas SUV makin diminati pasar, tak salah bila kehadiran All New Honda CR-V membawa angin segar bagi Honda dalam mendongkrak penjualan. Varian SUV ini merupakan generasi terbaru dari SUV premium Honda yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Agustus 2023.

Hadir dengan desain yang semakin mewah sekaligus tangguh khas SUV Honda dan hadir dalam dua varian yaitu RS e:HEV dan mesin turbo. Tak hanya nyaman dan menyenangkan untuk dikendarai, All New Honda CR-V juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dalam hal performa mesin, konektivitas, hingga keselamatan.

Segmen SUV masih menjadi pasar menarik bagi APM yang bermain di pasar otomotif Indonesia. Tak terkecuali PT Honda Prospect Motor selaku pemegang merek. Melihat respon positif penerimaan2023 sudah tercapai terkait pemesana yang ditentukan HPM. Pertama kali muncul di GIIAS 2023 pada Agustus 2023, mobil ini mencatat angka pemesanan sebanyak 2.261 unit.yaitu 72 persen atau sebesar 1.617 unit. Sedangkan sisanya 28 persen atau 644 unit memilih CR-V varian 1.5L VTEC Turbo. headtopics.com

Ada beberapa perbedaan dari dua varian All New Honda CR-V. Pertama adalah harga dimana versi RS e:HEV sejak 1 Oktober 2023 dijual Rp805 juta. Sedangkan varian 1.5L VTEC Turbo harganya Rp740 juta.mempunyai kapasitas 2.000 cc dan versi turbo 1.500cc. Perbedaan ketiga adalah konfigurasi tempat duduk.

All New Honda CR-V RS e:HEV tidak memiliki jok baris ketiga alias hanya mengusung 5 penumpang. Sedangkan Honda CR-V 1.5 Turbo dibekali jok baris ketiga sehingga bisa membawa 7 orang penumpang.tak menutup kemungkinan, HPM akan membuat versi 7 penumpang. Menurut Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Yusak Billy label Road Sailing (RS) di All New Honda CR-V RS e:HEV disematkan karena mobil tersebut mengusung 5 penumpang. headtopics.com

