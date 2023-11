Beredar Video Sebut TKA China Aniaya Warga di Morowali, Polisi: Tidak Benar

Terkait beredarnya video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, Djoko meminta masyarakat untuk tidak mudah terpancing."Saya mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita hoaks," sarannya.Sering Dianggap Sama, Ini Beda Uni Emirat Arab dan Arab SaudiSering Dianggap Sama, Ini Beda Uni Emirat Arab dan Arab SaudiSering Dianggap Sama, Ini Beda Uni Emirat Arab dan Arab SaudiJixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MERDEKADOTCOM: Viral Video TKA China Aniaya Warga Morowali Sulteng, Cek FaktanyaBeredar video yang mengklaim adanya penganiayaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing (TKA) Chi

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Terverifikasi Hoaks, Video Bernarasi TKA China Hajar Warga di Sulawesi Tengah Tidak BenarVideo dengan klaim TKA China mengakimi warga di Sulawesi Tengah adalah hoaks.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Seusai Hamas di Gaza, Giliran Fatah Beraksi di Tepi Barat, Video IDF Siksa Warga Palestina BeredarDua pemimpin terkemuka Fatah di Jenin ditahan pada Selasa malam dan Rabu pagi setelah rumah mereka diserbu oleh pasukan Israel.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Bahas Laut China Selatan, Bakamla RI Hadiri 15th International Conference on the South China SeaBerita Bahas Laut China Selatan, Bakamla RI Hadiri 15th International Conference on the South China Sea terbaru hari ini 2023-11-01 03:25:43 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: China-Jepang Bersitegang di Laut China TimurSebagai kekuatan dominan di Asia, China diminta untuk memimpin upaya mengurangi ketegangan di kawasan, bukan memperkeruhnya.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: China-Japan are at odds in the East China SeaAs the dominant power in Asia, China is asked to lead efforts to reduce tensions in the region, not escalate them.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕