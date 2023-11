Berburu Cacing Merah di BKT saat Debit Air Menyusut

Diketahui debit air di BKT ini telah surut sejak satu pekan, hal ini turut memudahkan para pencari cacing merah. Meski mudah mencari cacing, tetapi debit air yang menyusut ini justru membuat tangkapan menurun dari biasanya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKFINANCE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VIVACOID: Harga Pangan 2 November 2023: Bawang hingga Cabai Masih Merangkak NaikKenaikan harga pangan ini terjadi pada komoditas bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting dan rawit merah, daging sapi, gula, dan minyak goreng curah.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Jose Mourinho Berharap Keajaiban, AS Roma Bersiap Berburu Bek Tengah Murah Meriah Liga InggrisJose Mourinho meminta petinggi AS Roma berburu bek tengah baru dengan kondisi Chris Smalling yang tak kunjung pulih.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Kian Menjanjikan, Start Up Berburu Cuan Dari Sektor PerikananKian Menjanjikan, Start Up Berburu Cuan dari Sektor Perikanan

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Debit Air Sungai di Banyuwangi Menyusut 50 Persen, Petani Diimbau Tidak Buru-buru MenanamPenurunan debit air ini tidak hanya terjadi di satu dam saja. Beberapa dam lain mengalami kondisi serupa dengan persentase penurunan debit air yang nyaris sama.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

DETIKCOM: Terus Diambili Warga, Debit Air Telaga Biru Bengkulu MenyusutAir telaga biru terus diambili warga walaupun sudah ada imbauan agar air tidak diambil. Akibatnya, debit air telaga itu pun menyusut.

Sumber: detikcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Bursa Transfer Dibuka, PSS Sleman Berburu Pemain AnyarBursa transfer pemain di putaran kedua Liga 1-2023/24 resmi dibuka.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕