Berapa Gaji Panglima TNI? Pak Jenderal Agus Subiyanto, Siap-siap Dapat Segini Ya!

Jika dilihat dari aturan tersebut, maka seorang Panglima TNI akan menerima gaji pokok dalam kisaran Rp5.238.200–Rp5.930.800. Anga tersebut merupakan gaji TNI yang memiliki pangkat jenderal/laksamana/marsekal yang besarannya akan ditentukan berdasar Masa Kerja Golongan (MKG).

Namun, di samping gaji pokok tentu saja seorang Panglima TNI juga akan menerima berbagai tambahan tunjangan, salah satu di antaranya adalah tunjangan kinerja (tukin). Pada Perpres Nomor 102 Tahun 2018, tukin Panglima TNI telah diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

“Panglima TI yang mengepalai dan memimpin TNI diberikan tunjangan kinerja sebesar Rp150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17 (tujuh belas) di lingkungan TNI.”Dalam lampiran Perpres tersebut tertulis bahwa tukin untuk kelas jabatan 17 adalah sebesar Rp29.085.000. Jika merujuk dalam Pasal 6 ayat 1, tukin seorang Panglima TNI adalah sebesar Rp43.627.500.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa seorang Panglima TNI akan mendapatkan gaji sebesar Rp5.238.200 + Rp42.627.500 atau Rp48.865.700 setiap bulannya. Besaran tersebut masih akan ditambahkan dengan tunjangan lain seperti tunjangan anak istri, lauk pauk, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, maka gaji bulanan Panglima TNI bisa mencapai lebih dari 48 juta rupiah setiap bulannya.

Demikian informasi mengenai gaji dari panglima TNI di Indonesia, semoga informasi ini bisa menjawab rasa penasaran Anda.

