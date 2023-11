Berangkat ke Tiongkok, Empat Rider Yamaha Racing Indonesia Siap Berprestasi di ARRC 2023 Zhuhai

Zhuhai, Galang Hendra Pratama dan AM Fadly akan tampil pertama kalinya bersama Yamaha YZF-R6 di Sirkuit Zhuhai International. Keduanya saat ini berada di peringkat ke-10 dan ke-11 dalam klasemen sementara SS600. Mereka dituntut untuk dapat cepat dalam beradaptasi dengan lintasan Zhuhai yang memiliki panjang 4,3 km.

Kuncinya adalah secepat mungkin menemukan racing line yang efektif ataupun mendapatkan set-up terbaik berdasarkan penajaman waktu tempuh. "Round 5 ini saya ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Sirkuit Zhuhai International merupakan karakter sirkuit yang saya sukai dan saya merasa lebih optimis," ungkap Galang Hendra Pratama.

"Saya sudah melaksanakan persiapan fisik dan latihan dengan menggunakan R6. Strategi saya tetap sama, just always think to be a winner in every round. Saya yakin akan berhasil dengan team work dari YRI," tambah AM Fadly.Sedangkan di kelas AP250, Wahyu Nugroho bersama andalan Yamaha YZF-R25 termotivasi hasil ARRC 2023 Mandalika di mana petarung asal Boyolali Jawa Tengah ini dapat merebut podium ke-3 di race pertama AP250.

"Target saya adalah mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik," tekad Wahyu Nugroho, yang berada di peringkat ketujuh klasemen sementara ARCC.

"Saya lakukan persiapan dengan latihan fisik dan latihan motor. Saya optimis podium bersama tim YRI di AP250," lanjut M. Faerozi, yang menempati posisi ke-11.

