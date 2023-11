BEM Unusia Meminta MKMK Pecat Paman Gibran

Laporan BEM Unusia kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tercatat sebagai Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023.Baca Juga:BEM Unusia meminta MKMK tidak mengikutsertakan Hakim Ketua MK Anwar Usman dalam sidang perkara tersebut.

"Kami meminta kepada Yang Mulia agar tidak mengikutsertakan Anwar Usman dalam perkara tersebut agar tidak pernah berulang pelanggaran benturan kepentingan dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi," kata perwakilan BEM Unisia sekaligus pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim MK, Tegar Afriansyah, di Gedung MK II, Jakarta, Kamis (2/11).

Tegar mengatakan Anwar Usman diduga kuat melakukan pelanggaran berupa benturan kepentingan terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Baca Juga:Pelapor menilai Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka itu tidak sepatutnya diikutsertakan dalam sidang perkara tersebut.

Lebih lanjut, Tegar berharap agar MKMK dapat memberikan sanksi seberat-beratnya terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, yakni dengan memberhentikan secara tidak hormat Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JPNNCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Dalih CALS Seret Anwar Usman Ke Sidang MKMK: Bukan Soal GibranDia mengakui hasil putusan MKMK terhadap Anwar ini akan berimplikasi terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapres

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

HARIANKOMPAS: Pemohon Minta MKMK Perintahkan KPU untuk Tidak Menetapkan Gibran sebagai CawapresMendengar petitum pengadu dugaan pelanggaran etik, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menuturkan, laporan itu seperti pelampiasan kemarahan. ”Tapi, enggak apa-apa. Ini di dalam sidang. Jangan bakar ban di luar,” katanya.

Sumber: hariankompas | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Nasib Gibran Cawapres Tunggu Putusan MKMK, Prabowo Temui Erick Thohir, Ada Apa?Prabowo Subianto menyambangi Menteri BUMN Erick Thohir di kediamannya, kawasan Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023) siang.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: MKMK Buka Peluang Ubah Putusan MK yang Beri Karpet Merah Gibran Jadi Cawapres, Tapi Ada SyaratnyaJimly Asshiddiqie menegaskan hal tersebut baru bisa dibahas setelah mendengarkan semua keterangan pelapor dan sembilan hakim konstitusi.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: VIDEO: Sidang MKMK: Pelapor Minta KPU Coret Nama GibranPerwakilan 16 pelapor yang tergabung dalam kuasa hukum CALS meminta majelis kehormatan MK memberhentikan Anwar Usman dari posisinya sebagai ketua MK.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Muluskan Jalan Gibran Cawapres, Jimly Sebut MKMK Bisa Reshuffle 9 Hakim MK Buntut Putusan Anwar Usman"Bisa saja (reshuffle hakim konstitusi). Kan cuma kami harus nilai sesuai kewenangan kita..."

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕