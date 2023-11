Belasan Kali Amerika Buat Indonesia Menangis, Ini Buktinya!

Sebagai diketahui, bank sentral AS telah mengetatkan kebijakan moneternya sudah sejak Maret 2022 lalu. Pertama kali the Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) dari 0,25% ke 0,50%. CNBC Indonesia Research mengumpulkan data pergerakan IHSG selama seminggu sebelum dan sesudah setiap kali The Fed mengumumkan kebijakan menaikkan suku bunga.

Dari data di atas terlihat bahwa sejak pertama kali the Fed menaikkan suku bunga, respon IHSG seminggu sebelum pengumuman lebih dominan turun, sementara seminggu setelah pengumuman IHSG akan cenderung membaik.

Koreksi paling parah terjadi pada Mei 2022 lalu, dimana the Fed menaikkan suku bunga 50 basis poin (bps), merupakan kenaikan tertinggi pertama kali sejak dunia dihantam Covid-19.Bersyukur nya pada waktu itu, Indonesia sedang merayakan hari raya Idul Fitri sehingga market tidak secara langsung merespon. Hanya saja, karena ada seasonality event ini IHSG sudah terlebih dahulu koreksi hingga lebih dari 4% akibat pelaku pasar menarik dananya untuk kebutuhan lebaran.

Bertepatan dengan perayaan lebaran waktu itu the Fed juga menaikkan suku bunga, kemudian ketika pasar saham kembali buka, IHSG langsung direspon pasar dengan koreksi tercermin dari pergerakan seminggu sesudah pengumuman pada Mei 2022 lalu IHSG anjlok 4,51%.

Kemudian yang terbaru pada pengumuman the Fed semalam yang syukurnya hasilnya sesuai dengan ekspektasi, yakni masih menahan suku bunga tetap tinggi di level 5,25% -Sebelum mendapatkan hasil tersebut, pergerakan IHSG selama seminggu lalu terhitung jeblok, merosot lebih dari 2%. Selain dipengaruhi antisipasi keputusan the Fed pasar juga menilai bahwa ketidakpastian eksternal yang meningkat.

