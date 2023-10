Belajar Melepas Ketergantungan pada Gabriel Jesus

Penyerang Arsenal, Gabriel Jesus, berduel di udara dengan bek Chelsea, Thiago Silva, dalam pertandingan Liga Inggris antara Chelsea dan Arsenal di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Sabtu (21/10/2023). Jesus absen dalam pertandingan antara Arsenal dan Sheffield United, Sabtu (28/10/2023), di Stadion Emirates.kambuhan membuat Jesus harus menepi beberapa saat seusai membantu ”Si Meriam” mengandaskan Sevilla di Liga Champions.

Dalam tujuh gim beruntun Arsenal, baik di Liga Inggris maupun Liga Champions, Jesus adalah pemain yang tak tersentuh rotasi. Ia selalu mengisi salah satu tempat di susunan trisula lini depan Si Meriam. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, dan Eddie Nketiah silih berganti menjadi tandem Jesus.Ketergantungan Arteta terhadap Jesus didasari kecerdasan penyerang asal Brasil itu untuk beradaptasi dengan taktik tim.

Dia (Jesus) mengubah dunia kami. Dia membawa kepercayaan dan energi untuk tim yang dibutuhkan untuk membantu tim di momen-momen penting. Tim bergantung kepada pemain seperti itu untuk memenangi laga. Walakin, kontribusi positif Jesus itu bakal menghilang pada laga melawan Sheffield di pekan ke-10 Liga Inggris. Cederamembuat Jesus tidak terlihat bergabung dengan rekan setimnya pada sesi latihan Kamis dan Jumat ini. headtopics.com

Saka di ambang mencetak rekor untuk menyamai capaian monumental legenda Arsenal, Ian Wright. Pada musim 1994-1995, Wright melakukan kontribusi gol dalam tujuh laga beruntun Arsenal.Sebuah asis untuk gol penyama kedudukan Arsenal yang dicetak Trossard ke gawang Chelsea, akhir pekan lalu, adalah keterlibatan gol Saka di enam laga berturut-turut Liga Inggris.

Selain Saka dan Martinelli yang berpeluang tidak tergantikan, Arteta perlu memberikan kepercayaan kepada Trossard untuk bermain sejak sepak mula. Trossard bisa mengemban sejumlah peran di lini depan, salah satunyaPenyerang Arsenal, Bukayo Saka, menatap ke arah bola dalam pertandingan Liga Inggris antara Arsenal dan Brighton and Hove Albion di Stadion Emirates, London, Inggris, 14 Mei 2023. headtopics.com

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: hariankompas »

Belajar Melepas Ketergantungan dari Gabriel JesusArsenal berpeluang memperpanjang rekor buruk Sheffield United. Tanpa Gabriel Jesus, Leandro Trossard bisa menjadi alternatif untuk perkuat daya gedor 'Si Meriam'. Baca lebih lajut ⮕

Oleh-oleh Arsenal dari Spanyol: Gabriel Jesus Cedera LagiStriker Arsenal, Gabriel Jesus dikonfirmasi mengalami cedera. Baca lebih lajut ⮕

Gabriel Jesus: Arsenal Juara Liga Champions? Harus Yakin!Gelar juara Liga Champions jadi salah satu mimpi Gabriel Jesus. Pemain Brasil itu bertekad mewujudkannya bersama Arsenal. Baca lebih lajut ⮕

Learning to Let Go of Addiction from Gabriel JesusArsenal has the opportunity to extend Sheffield United's bad record. Without Gabriel Jesus, Leandro Trossard could be an alternative to strengthen 'The Cannon''s striking power. Baca lebih lajut ⮕

Alasan Manajemen PSIS Semarang Melepas Wawan Febrianto ke Tim Liga 2PSIS Semarang resmi melepas salah satu pemainnya jelang berakhirnya putaran pertama Liga 1 2023/2024. Dia adalah Wawan Febrianto. Baca lebih lajut ⮕

Cara China Lolos dari Genggaman Sanksi AS, Terungkap RahasianyaChina punya strategi untuk melepas genggaman sanksi AS. Baca lebih lajut ⮕