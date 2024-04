Bek Timnas Indonesia PSIS Semarang Dikabarkan Dilirik oleh Malut United

Bek timnas Indonesia milik PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo dikabarkan dilirik tim promosi Liga 1 musim depan, Malut United. Liga 1 menyisakan 4 pertandingan lagi sebelum musim reguler berakhir, namun rumor transfer sudah mengemuka mulai saat ini. Salah satunya datang dari Malut United yang dikabarkan mengincar pemain PSIS Semarang lagi. Nama bek timnas Indonesia, Wahyu Prasetyo jadi satu pemain yang diminati salah satu klub promosi itu.

Bahkan kabarnya Wahyu Prasetyo ditawari nominal fantastis hingga miliaran rupiah

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



BolaSportcom / 🏆 31. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bek Timnas Indonesia Milik PSIS Semarang Digoda Malut United dengan Nominal Miliaran RupiahBek timnas Indonesia milik PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo dikabarkan dilirik tim promosi Liga 1 musim depan, Malut United.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius Terkejut Lilhat Kebiasaan Jam Karet di IndonesiaPelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius memiliki banyak pengalaman culture shock ketika pertama kali tiba di Indonesia. Dia merasakan perbedaan kebiasaan dan budaya yang signifikan.

Sumber: Bolanet - 🏆 20. / 63 Baca lebih lajut »

Harapan Bos PSIS Usai Kirim 3 Pemainnya ke TImnas U-23 IndonesiaKlub Liga 1 2023-2024, PSIS Semarang, mengirimkan tiga pemain ke timnas U-23 Indonesia.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Prediksi BRI Liga 1: PSIS Semarang vs Persis Solo 17 Maret 2023Prediksi PSIS vs Persis, Skor PSIS vs Persis, Jadwal PSIS vs Persis, Siaran langsung PSIS vs Persis

Sumber: Bolanet - 🏆 20. / 63 Baca lebih lajut »

Diakui Gelandang Termuda Timnas Indonesia, Sandy Walsh Sering Gunakan Bahasa Indonesia demi Membaur dengan Semua PemainBek timnas Indonesia, Sandy Walsh diakui sudah sering menggunakan bahasa Indonesia untuk membaur dengan seluruh pemain.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »

Nathan Tjoe-A-On Puji Kualitas Timnas Indonesia, Banyak Pemain Muda Jadi KunciBek timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, ingin bantu perkembangan sepak bola Indonesia.

Sumber: BolaSportcom - 🏆 31. / 51 Baca lebih lajut »