Kim Min-jae yang saat ini bermain untuk Bayern Munich menjadi orang kedua Korea Selatan yang memenangkan penghargaan ini setelah Son Heung-min.Bergabung Napoli, Kim Min-jae seringkali mendapatkan penghargaan individu seperti pemain terbaik bulan ini dari Serie A dan Asosiasi Pesepakbola Italia, bek terbaik versi Serie A dan bahkan pemain terbaik Media Olahraga Eropa.

Kim Min-jae yang saat ini bermain untuk Bayern Munich menjadi orang kedua Korea Selatan yang memenangkan penghargaan ini setelah Son Heung-min. Pengadilan Militer II-08 Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus pembunuhan terhadap Imam Masykur. Untuk agenda sidang kali ini yakni pemeriksaan saksi, salah satunya yaitu Khaidar yang juga menjadi korban atas perkara tersebut

Meskipun stok cabai rawit di pasar induk Porong, Sidoarjo melimpah, namun harga cabai rawit di pasar Larangan, Sidoarjo semakin tinggi. Kekuatan militer Houthi Yaman yang serukan perang terhadap israel ternyata punya rudal jarak jauh buatan sendiri, dan pernah dipamerkan pada September 2022 lalu

Pelaku pembunuhan bernama Khoiri (52) tega menghabisi nyawa menantunya sendiri Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23) di Dusun Blimbing Desa Parerejo Purwodadi. Kali ini, Ezra Walian memberikan assist bagi Nick Kuipers pada kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Madura United di Stadion Bangkalan, Madura, Rabu (1/11/2023).

Brigadir Jenderal Yahya Saree menjadi pembicaraan hangat di media sosial X atai Twitter karena mengumumkan serangan angkatan bersenjata Yaman kepada Israel

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TVONENEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVONENEWS: Bek Korea Selatan Kim Min-jae Raih Gelar Pemain Terbaik AsiaBerita Bek Korea Selatan Kim Min-jae Raih Gelar Pemain Terbaik Asia terbaru hari ini 2023-11-02 15:17:58 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Gaya Kim Keon Hee, Istri Presiden Korea Selatan yang Bikin Salah Fokus Netizen IndonesiaPenampilan mode Kim Keon Hee telah menarik perhatian banyak orang dan menjadi bahan pembicaraan hangat di mata publik.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Investor Kripto Korea Selatan Diprediksi Sentuh 6 Juta pada 2024Jumlah investor kripto di negara tersebut diproyeksikan mencapai sekitar enam juta pada paruh pertama 2024.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Polisi Dalami Kedatangan Pegawai Imigrasi yang Tewas Terjatuh di Apartemen WN Korea SelatanPolisi mengatakan, pegawai Imigrasi dan WN Korea Selatan sempat bersama-sama keluar dari unit apartemen, namun kembali lagi.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Ingin ke Bulan, Korea Selatan Siapkan Spacecraft Buatan LokalPemerintah Korea Selatan siap mengembangkan proyek ke Bulan.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Rapor Timnas Maroko Jelang Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Korea Selatan & Klub SpanyolRapor timnas Maroko jelang Piala Dunia U17 2023 Indonesia, tim asuhan Saeed Sheba punya rentetan catatan positif.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕