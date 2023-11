Beda Nasib Keempat Terdakwa Korupsi Pembangunan Sekolah di Riau Usai Divonis Bersalah

M Faisal Lufti juga diberi hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp300 juta. Setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara, jika tidak cukup maka diganti hukuman kurungan selama 1 tahun 2 bulan.

Hakim Yuli menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2 dari 2 halamanTidak Sesuai SpesifikasiDugaan korupsi ini berawal ketika Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendapatkan alokasi anggaran dari APBD 2017 dalam Program Pendidikan Menengah Kegiatan Pembangunan USB SMA di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Proyek ini dimenangkan oleh CV Rejaya Anugerah yang dipimpin Dian Anggraini dengan nilai tender Rp1,4 miliar lebih. Waktu pelaksanaan yakni 105 hari kalender, terhitung sejak tanggal 11 September sampai dengan 24 Desember 2017.

Dalam pelaksanaannya banyak terjadi salah konstruksi padahal anggarannya telah dicairkan 100 persen. Di antaranya, mengalami penurunan pondasi yang tidak merata dengan penurunan 0 cm-23 cm.

