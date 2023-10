Beda dengan Mourinho, Inzaghi Pilih Bungkam ke Media Jelang Grande Partita AS Roma vs Inter Milan

Ultras Inter sudah menyiapkan 50 ribu peluit untuk membiarkan Lukaku mendengar semua kemarahan mereka atas drama yang terjadi selama musim panas kemarin.

"Romelu ke Roma itu sebuah kejutan karena saya tidak mengira dia akan ada di hati suporter Inter," ceplos Mourinho jelang laga tandang"Saya tidak tahu dia dulu sangat penting di Milan, karena apa yang sudah dia lakukan, memenangi Scudetto, dua piala, 200 pemain di Inter sudah memenangi sebuah piala super," sambung eks pelatih

"Setelahnya menarik untuk memahami mengapa jika Lukaku pergi dari Inter ke Roma untuk membantu pelatihnya itu disebut drama, sedangkan dulu (Fabio) Cannavaro bergi dari Inter ke Juve tanpa masalah. (Christian) Vieri juga tanpa masalah," lanjut dia."Sedangkan Romelu ke Roma itu sebuah kejutan karena saya tidak mengira dia akan ada di hati suporter Inter," ceplos Mourinho jelang laga tandang AS Roma. headtopics.com

Reaksi pelatih Roma asal Portugal Jose Mourinho selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan Frosinone Calcio di Stadion Olimpiade di Roma pada 1 Oktober 2023. (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)DKI Jakarta, Jakarta Selatan

tribunnews »

