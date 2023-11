Beda Atmosfer Megawati dan Pornpun di Liga Voli Korea: Megatron Viral, Chompoo Panen Kritik

Pada laga terakhir tiga poin berhasil diamankan saat IBK Altos menjamu Gwangju AI Peppers Savings Bank pada Rabu (1/11/2023). Mereka menang dengan skor 3-1 (21-25, 25-20, 25-19, 27-25). Dalam lima pertandingan terakhir, pemain yang pernah membela Jakarta Popsivo Polwan itu memiliki percobaan umpan terbuka yang paling cepat.Namun dalam posisi memanfaatkan serangan lewat bola quick, Pornpun memiliki catatan yang masih rendah dengan masing-masing 8,4 persen dan 1,1 persen.

Ya, umpan-umpan yang diberikan Pornpun terhadap pemain penyerang IBK Altos dinilai masih terlalu cepat. Pelatih IBK Altos, Kim Ho-chul memberikan kritik terhadap pemain berusia 30 tahun itu. "Dia (Pornpun) memiliki bola yang cepat. Namun, yang penting adalah seberapa baik penyerang dapat memukul bola cepat tersebut," kata Kim, dari"Bola itu cepat, tetapi harus berhenti di depan penyerang. Dengan begitu, penyerang dapat menekan dan memukul dengan kemampuannya."

"Saya pikir jika saya lebih memahami bagian ini, saya akan menjadi setter yang lebih baik," komentar Kim. Selebrasi pemain Jung Kwan Jang Red Sparks bersama Megawati Hangestri di kompetisi Liga Voli Korea Selatan Putri atau V-League Women 2023/2024. (Instagram @red__sparks)

